Экономист оптимистичен в вопросе будущего экономических развитий в Армении

2016 год был довольно сложным в контексте как внутри, так и вне- полиыических и экономических развитий. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал экономист Татул Манасерян. По его замечанию, темпы экономического развития амедлились и в мире, и в регионе. По его мнению, Китай – один из локомотивов мировой экономики, также замедлил темпы своего экономичского развития, и это говорит о сходстве с эти и процессами процессов, происходящих в экономике Армении.

«Сложное геополитическое положение, проблемы, связанные с КПП Ларса в разные времена года, апрельские события, июльские события – все это оказало свое отрицательное влияние на экономику Армении. Прибавим к этому смену правительства. Легких переходов не бывает – любое новое правительство имеет свой стиль работы, программу, подходы, и обязательно что-то останавливается, затем начинается новое»,- сказал экономист Татул Манасерян. По его замечанию, если резюмировать все сказанное, увидим, что 0,6% экономического роста в первые 11 месяцев года, по сравнению с другими постсоветскими странами, не такой уж и плохой показатель. Возможно, это не то, чего мы ожидали, однако это и не спад. С его слов, кроме Армении – в других постсоветских странах наметились не только тенденции к спаду в экономики, но и супердевальвации национальных валют – в 2 и 3-значных цифрах. Армянский драм смог сохранить свои позиции – благодаря правильной финансово-кредитной политике ЦБ Армении. Как сказал экономист Татул Манасерян, Армения стала единственной из стран ЕАЭС, увеличившей объемы экспорта, а экспорт в РФ удвоился, несмотря на падение покупательной способности рубля.

«Я оптимист. Думаю, мы имеем множество проблем, требующих радикального решения, однако мы имеем достаточно ресурсов, чтобы, правильно исользуя человеческий фактор, произвести прорыв в этой ситуации, скопившейся в течение 25 лет, и проводить более целесообразную экономическую политику»,- сказал экономист Татул Манасерян, подчеркнув, что в результате правильной экономической политики в будущем году у нас не только не будет спада, но и будет развитие, которое в будущем может получить еще большее ускорение.