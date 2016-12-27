В Турции запретили освещать дело об убийстве российского посла Андрея Карлова. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Решением суда Анкары, запрещено освещать дело об убийстве российского посла Андрея Карлова вплоть до завершения расследования. Это решение обосновали соображениями «национальной безопасности и сохранения общественного порядка».

В Анкаре, где должна была состояться фотовыставка «Россия глазами турок, было совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.

19-го декабря 22-летний турок Мевлут Мерт Алтынташ стрелял послу Карлову в спину, вследствие полученных ранений посол Андрей Карлов скончался. При покушении убийца кричал «Аллах Акбар», «Мы не забудем Алеппо» и пр. После чего состоялась перестрелка с правоохранителями, в которой Мевлут Мерт Алтынташ был убит.