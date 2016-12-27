В Тавуше основано 43 образовательных центра христианского воспитания

В течение уходящего года по инициативе Тавушской епархии в рамках программы “1 община – 1 школа” было основано 43 образовательных центра христианского воспитания для более, чем 2100 учеников.

По сообщению «Арменпресс», подобную запись сделал предводитель Тавушской епархии епископ Баграт Галстян, поблагодарив за оказанную поддержку все организации и отдельных лиц.

“Начиная с 21 декабря в каждой общине (Ноемберян, Дилижан, Берд-Ноемберян) мы завершили год праздничными торжествами для детей близлежащих общин, раздав им подарки и детские Библии для того, чтобы их духовное воспитание было более цельным. Сегодня 2100 учеников Тавушской епархии имеют собственные Библии. По воле Бога мы должны суметь протянуть руку помощи каждому…”, - написал епископ Галстян.

Епископ Баграт Галстян официально был назначен главой Тавушской епархии 7 сентября 2015 года, после чего особенно приграничные районы Тавушской области находятся в центре постоянного внимания духовного наставника. В преддверии Нового года также организуются визиты в пограничные воинские части.