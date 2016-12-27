Возглавляемая Шармазановым делегация отправилась в Республику Арцах

Возглавляемая заместителем председателя НС Армении Эдуардом Шармазановым делегация, в состав которой вошли депутаты Ваграм Мкртчян и Карен Ботоян, 27-28 декабря с рабочим визитом отправилась в Республику Арцах.

Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате зампредседателя НС РА Эдуарда Шармазанова.

Запланированы встречи парламентской делегации с президентом НКР Бако Саакяном, а также председателем НС НКР Ашотом Гуляном.

Делагация во главе с заместителем председателя НС РА побывает и на передовой линии соприкосновения.