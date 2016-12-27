Число депутатов турецкого Меджлиса будет доведено до 600

После почти 15-часового обсуждения 26-го декабря депутаты турецкого Меджлиса приняли первую и вторую статьи предлагаемых конституционных реформ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Одно из изменений предполагает, что конституционное понятие «независимые суды» будет заменено понятием «независимые и беспристрастные суды».

Другое изменение коснулось числа депутатов Меджлиса: число депутатов турецкого Меджлиса, вместо 550, будет доведено до 600.

После обсуждения в конституционной комиссии, проект конституционных реформ будет поставлен на голосование. Если правящей партии «Справедливость и развитие» удастся придти к согласию с оппозиционной партией «Националистическое движение» в вопросе конституционной реформы, то она пройдет.

После последних выборов у правящей партии «Справедливость и развитие» имеется 316 голосов в Меджлисе, председатель Исмаил Каграман из этой же партии не имеет права голоса, а для проведения реформы требуется минимум в 330 голосов, и в условиях голосования «за» депутатов-националистов реформу удастся провести, затем она будет поставлена на референдум.

Если же реформа пройдет 367 и более голосами, тогда реформа будет принята без референдума.