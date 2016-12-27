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Премьер-министр Турции говорил по телефону с премьер-министром РФ


Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым говорил по телефону с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу». 

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнование по поводу крушения самолета российских ВС и выразил готовность вести борьбу с терроризмом вместе с РФ.



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