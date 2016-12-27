Премьер-министр Турции говорил по телефону с премьер-министром РФ

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым говорил по телефону с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнование по поводу крушения самолета российских ВС и выразил готовность вести борьбу с терроризмом вместе с РФ.