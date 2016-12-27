Мария Геворкян стала третьей в турнире Шарджи

В завершившемся в Объединенных Арабских Эмиратах международном турнире по шахматам “Женский кубок Шарджи” представительница Армении Мария Геворкян заняла третье место.

По сообщению «Арменпресс», набрав 6,5 баллов из 9 возможных, Геворкян заняла третье место. Остальные представительницы Армении – заработавшие по 6 баллов Армине Бабаян и Сусанна Габоян заняли 7-е и 8-е места.

Победительницей турнира стала представительница Бельгии Анна Зозуля.