Вопрос вступления Грузии в НАТО на саммите 2017 года рассматриваться не будет - глава МИД

На предстоящем в 2017 году саммите НАТО вопрос об интеграции Грузии в альянс рассматриваться не будет, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



"Согласно сегодняшней информации это будет мини-саммит с участием только лишь стран членов НАТО и на нем другие форматы рассматриваться не будут. Такие саммиты в основном проводятся в связи с приходом новой администрации в США. Мы концентрируемся на саммите НАТО в 2018 году, на котором будут представлены наши приоритеты", - сказал М.Джанелидзе в понедельник на слушаниях в парламентском комитете,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Он сообщил, что в 2017 году продолжится активное сотрудничество Грузии с НАТО. "Уже в январе запланировано заседание комиссии НАТО-Грузия, в феврале состоится заседание министров обороны стран НАТО, в котором примет участие министр обороны Грузии. В марте мы ожидаем визита военного комитета альянса в Тбилиси. В мае состоится сессия Парламентской ассамблеи НАТО, в которой примет участие грузинская делегация", - сказал М.Джанелидзе.





