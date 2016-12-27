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Бако Саакян принял участие в новогоднем мероприятии компании «Бейз Металс»


26 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в традиционном новогоднем праздничном мероприятии, организованном коллективом компании «Бейз Металс». Президент поздравил сотрудников компании, пожелав им новых успехов в работе и личной жизни. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента НКР.



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