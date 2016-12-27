Ньюсмейкеры года: «Арменпресс» подводит итоги обильного новостями года

В 2016 году произошло множество событий. Произошли такие развития, которые неделями занимали первые полосы изданий и в заголовках СМИ.

В центре этих событий и развитий находились ньюсмейкеры года – люди, чьи сообщения или сведения о ком были ожидаемыми. «Арменпресс» подводит итоги обильного новостями года и представляет ньюсмейкеров года.

Поскольку год начался инцидентами на границах, еще с той поры в СМИ был востребован в качестве ньюсмейкера пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян.

Официальный Арцах ежедневно сообщал новости об инцидентах на границах, а пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян комментировал провокации Азербайджана, отклики или молчание международных структур.

Ситуация обострилась в апреле. Армянское общество стало очвидцем 4-дневной апрельской войны. Азербайджан, грубо нарушив соглашение о прекращении огня, предпринял заранее запланированную широкомасштабную агрессию с использованием ВВС, залповых установок, тяжелой техники, танков. Это нападение сопровождалось вопиющими нарушениями международного гуманитарного права. В эти дни к пресс-секретарю президента НКР Давиду Бабаяну в качестве ньюсмейкера пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян работал в эти дни на несколько фронтов – с прессой, обществом, политическим сектором, в социальных сетях. Любая ложная информация, распространяемая Азербайджаном, не оставалась без ответа. Пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян незамедлительно ее разоблачал. В ходе военных действий армянская сторона также имела тяжелые потери. В эти дни люди следили за записями Арцруна Ованнисяна в Facebook, где он сообщал имена павших.

В апреле было множество событий. В рамках мероприятий по 101-й годовщине Геноцида армян 24-го апреля состоялось вручение премий «Аврора», в котором принимал участие один из самых известных голливудских актеров Джордж Клуни. Вручение премий «Аврора», а также визит в Армению Джорджа Клуни были в центре внимания СМИ. Вручение премий «Аврора» производится от имени переживших Геноцид армян. Лауреатами премии становятся люди, которые беззаветно помогают людям. Эта ежегодная премия создана специально для того, чтобы еще раз привлечь внимание человечества к катастрофам, преступлениям, происходящим и сегодня, и чтобы поощрить усилия тех героев, которые спасают человеческие жизни.

В армянских и мировых СМИ важное место занял визит Папы Римского Франциска в Армению, который начался 24-го июня. В рамках визита в а/п «Звартноц» состоялась торжественная встреча, после чего Папа Римский поехал в Св. Эчмиадзин, где в Кафедральном соборе состоялась церемония воолавления его приезда.

В тот же вечер в резиденции президента Армении состоялась его встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном, затем с представителями власти, общества и дип-корпуса, аккредитованного в Армении. В конце первого дня состоялась встреча Папы Римского Франциска и Католикоса Гарегина Второго в Эчмиадзине.

25-го июня Папа Римский посетил Мемориал жертвам Геноцида армян в Цицернакаберде и Музей Геноцида армян, после чего он вместе с Католикосом Гарегином Вторым поехал в Гюмри, где была отслужена месса на площади Вардананц, затем Папа Римский посетил Обитель ордена Непорочного зачатия армянских сестер, церковь Св. Богоматери и кафедральный католический собор Святых мучеников в Гюмри. Вечером того же дня на площади Ресублики в Ереване состоялось Экуменическое богослужение и Молитва о мире.

26-го июня в Св. Эчмиадзине состоялась встреча Папы Римского Франциска с епископами Армянской католической церкви, с участием членов папской делегации.

Затем состоялась встреча Папы Римского Франциска с делегацией Армянской апостольской церкви и с филантропами.

Папа Римский Франциск и Католикос Гарегин Второй подписали совместное заявление, а также вместе помолились в Хор-Вирапе.

В тот же день Папа Римский Франциск вылетел в Рим.

Во все времена года, при любой погоде, самым востребованным ньюсмейкером являлся замначальника гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян. Весна уходящего года, начало лета отличились обилием осадков, вторая половина лета – необычно жаркой погодой, начало зимы – морозами: за всеми этими перипетиями общество следило по записям, которые на своей странице в Facebook писал замначальника гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

Жара второй половины лета и связанная с этим ситуация обострились захватом территории полка ППС, когда вооруженная группа 17-го июля ворвалась на территорию полка ППС, захватив при этом заложников. В центре внимания СМИ оказался начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян и весь персонал управления по информации и связям с общественностью полиции Армении. Свежая информация сообщалась по часам, с представителями СМИ организоваывались периодические встречи, велась активная работа в социальных сетях через 14 дней вооруженная группа сложила оружие и сдалась властям.

В июле произошло важное событие, за котором внимательно следили футбольные болельщики, причем, эти события остались в центре внимания, возможно, до конца года. Полузашитник сборной Армении и дортмундовской «Боруссии» Генрих Мхитарян перешел в английский клуб «Манчестер Юнайтед». вес процесс трансфера, с сопутствующими развитиями, оставался в центре внимания, включая цену его трансфера, номер его футболки, первый гол и пр.

Не меньший интерес вызвало назначение нового премьер-министра Армении. 13-го сентября указом президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром Армении был назначен Карен Карапетян, став 14-м премьер-министром Армении. От первого лица республики прозвучали ожидания, возлагаемые на него: ему полагается возглавить изменения в Армении, сломать стереотипы, сообщить экономике гибкость. Президент Армении Серж Саргсян выразил уверенность, что Карен Карапетян сможет стать символом перемен в Армении. После своего назначения премьер-министр Армении Карен Карапетян начал проводить активные изменения в госструктурах: появились новые лица, была составлена новая программа правительства Армении, с новыми акцентами. Деятельность премьер-министра Армении Карена Карапетяна, работа возглавляемого им правительства будут оценены обществом в следующем году. Премьер-министр Армении Карен Карапетян продолжает оставаться самым востребованным ньюсмейкером года.

Анна Гзирян