Число задержанных по делу о теракте в Кайсери растет

Число задержанных по делу о теракте 17-го декабря в Кайсери (Кесария) растет. Их уже 23 человека. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Продолжаются допросы подозреваемых в причастности к теракту 17-го декабря в Кайсери.

Утром 17-го декабря напротив здания университета Эрджиес в турецком городе Кайсери прогремел взрыв. Подорвали машину, начиненную взрывчаткой, по пути следования военной машины, перевозящей военнослужащих. По официальным данным, погибло 14 военнослужащих, 56 военнослужащих были ранены. Власти возложили ответственность за теракт на Рабочую партию Курдистана (РКК).