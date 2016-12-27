В арцахском селе Нор Кармираван археологи обнаружили человекоподобные статуи, кувшин и бусы

Раскопки, начавшиеся на территории села Нор Кармираван Мартакертского района Арцаха с начала октября выявили довольно интересные факты. В беседе с «Арменпресс» кандидат исторических наук, заместитель директора по научной линии ГНКО “Государственная служба по защите исторической среды” Нжде Еранян заявил, что исследования проводились в двух основных местах: в окрестностях возле обнаруженных статуй и немного к северу от них, около построенного в 2000-х годах канала.

“Во время разведывательных работ на дне канала был обнаружен кувшин, были также найдены 18 различных сосудов, датируемых 9-7 в. до н. э. и бусы”, - заявил он.

Археолог отметил, что проведенные на данном месте работы позволяют прийти к заключению, что данная территория была активно заселена в начале первого тысячелетия до нашей эры. Потому необходимы более широкомасштабные раскопки, которые позволят восстановить историю и культуру данного района.

Еранян отметил также ценность обнаруженных одним из местных жителей человекоподобных статуй. “Раскопки, продлившиеся около двух недель, носили разведывательный характер, их целью было выяснить, истинное ли это местонахождение найденных статуй. Теперь мы с полной уверенностью можем утверждать, что эти статуи находятся именно на том месте, где их установили. Однако для окончательного заключения в дальнейшем необходимо продолжить археологические работы”, - заметил Еранян.

По его словам, изучение данных находок является частью исследования арцахского Тигранакерта и его окрестных территорий. “Исследование этих статуй имеет огромное значение для истории и культуры первого тысячелетия до нашей эры как Арцаха и Утика, так и всего Кавказа и Передней Азии. Следовательно, их изучение и представление привлечет к Арцаху внимание многочисленных интересующихся регионом специалистов”, - добавил он.

Ани Даниелян