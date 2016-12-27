Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 70 раз, более 850 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР.

В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 26-го на 27-е декабря азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 70 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 850 раз стреляла в сторону армянских позиций. Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения в направлении Гадрута минометы калибра 60 мм, 1 выстрел.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи, применяя ответные действия в случае крайней необходимости».