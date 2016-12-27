Дороги в области Котайк труднопроходимы

МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 27-го декабря на территории Армении есть труднопроходимые дороги.

Труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц и дороги в области Котайк, а также участок Сараван-Зангер на трассе Ереван-Мегри.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на поворотах Чайный, в Аштараке, Капане, Горисе, Сисиане и Котайке на дорогах – туман.

На дорогах в Апаране и Арагаце, Берд-Чамбарак, Дилижан-Иджеван, Сараван-Зангер, Аштарак-Егвард, и в области Гегаркуник – местами гололед.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при условии применения цепей.