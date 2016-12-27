Предстоящие новости: 27.12.2016

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 27-го декабря, состоится очередная серия итоговых пресс-конференций представителей мин истерств и ведомств Армении. В частности, 27-го декабря, состоятся пресс-конференции министра здравоохранения Армении Левона Алтуняна, министра охраны природы Армении Арцвика Минасяна, министра диаспоры Армении Грануш Акопян.

Сегодня, 27-го декабря, состоится также итоговая пресс-конференция омбудсмена Армении Армана Татояна. Он встретится с журналистами в

Технопарке города Гюмри.

Сегодня, 27-го декабря, на кафедре иранистики ЕГУ состоится круглый стол на тему «Талыши: история и современость». В нем примут участие армянские и талышские эксперты и общественно-политические деятели.

Сегодня, 27-го декабря, состоится пресс-конференция арабиста Армена Петросяна и тюрколога Левона Овсепяна, посвященная сирийской проблеме, стратегии Турции и действиям РФ.

Сегодня, 27-го декабря, состоится предпраздничная предупредительная пресс-конференция начальника отдела агитации Госинспекции пожарной и технической безопасности МЧС Армении Сергея Айрапетяна.

Сегодня, 27-го декабря, состоится презентация книги Грануш Акопян, Гаянэ Шагоян, Арутюна Марутяна и Левона Абрамяна «Сталинские репрессии в Армении: история, память, быт».

В Парке имени Комитаса – на месте бывшего дельфинария, состоится старт новогодних представлений цирка-шапито «Империал», вместо заранее объявленного 23-го декабря.

Сегодня, 27-го декабря, состоится предпраздничная пресс-конференция всемирно известного виолончелиста, лауреата XIV международного конкурса им. Чайковского Нарека Ахназаряна на тему "Пройденный путь и грядущие планы на 2017". В конце ноября в Канаде музыканту вручили инструмент работы Джузеппе Гварнери, датированный 1707 годом. С ним он сейчас выступает на концертах. В ходе пресс-конференции виолончелист поделится самыми яркими событиями в уходящем году и расскажет о планах на новый 2017 год. Встреча завершится вручением специального приза от имени Sputnik Армения и Нарека Ахназаряна автору лучшего вопроса, отправленного на официальную страничку информационного агентства и музыканта в Facebook.

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