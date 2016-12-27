В столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу.

Как передает «Арменпресс», лидер сборной Армении по шахматам Левон Аронян одержал победу в 4 турах из пяти, победив, в том числе, Василия Иванчука. Единственную ничью он сыграл с Ю Янгом. После 5 туров Левон Аронян набрал 4,5 очка и находится на втором месте. На первом месте – Антон Коробов, который набрал 5 очков.

Грант Мелкумян нажрал 3 из 5 возможных очков.

В числе участников турнира чемпион мира Магнус Карлсен, экс-чемпион мира Вишванатан Ананад, Максим Вашье-Лаграв, Хикару Накамура, Ян Непомнящий, Александр Грищук и другие известные гроссмейстеры.

В общей сложности в турнире примут участие 120 шахматистов. Преобладающее их большинство – это обладатели титула гроссмейстера. Главным арбитром чемпионата стал арбитр международного класса Ашот Вардапетян.