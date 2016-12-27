«Олд Траффорд» любит Генриха Мхитаряна: Жозе Моуриньо

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо высказался о забитом Генрихом Мхитаряном голе.

«Гол, забитый Генрихом Мхитаряном, был фантастическим! Рад, что он восстановился после травмы. «Олд Траффорд» любит Генриха Мхитаряна. Генрих сейчас в хорошей форме. Этот гол был важен для него, не только как зажитый мяч, но и как творческая работа»,- сказал главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.

В рамках 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" выиграл "Сандерленд" со счетом 3:1. Полузащитник сборной Армении и МЮ Генрих Мхитарян забил гол в ходе игры. Как сообщает Арменпресс, авторами голов стали Блинд Дали, Златан Ибрагимович и Мхитарян.