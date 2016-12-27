О забитом Генрихом Мхитаряном голе и победе «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Армении по футболу и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал о своем втором голе в Премьер-лиге.

«На самом деле я думал, что мяч окажется передо мной, однако он остался сзади, и единственное, что я мог сделать – попырарься по другому. Сейчас я чувствую себя лучше и рад возвращению ба поле и рад победе «Манчестер Юнайтед». попытаюсь в следующей игре выступить лучше»,- сказал полузащитник сборной Армении по футболу и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

В рамках 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" выиграл "Сандерленд" со счетом 3:1. Полузащитник сборной Армении и МЮ Генрих Мхитарян забил гол в ходе игры. Как сообщает Арменпресс, авторами голов стали Блинд Дали, Златан Ибрагимович и Мхитарян.