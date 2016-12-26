В Ахалкалаке состоялось новогоднее мероприятие

При сотрудничестве фонда «Содействие Джавахку» и епархии Самцхе-Джавахка и Цалки во дворе ахалкалакской церкви Св. Креста 24-го декабря состоялось новогоднее мероприятие. Как сообщили «Арменпресс» в фонде «Содействие Джавахку», детей посетили Дед Мороз и Снегурочка, принеся с собой праздничное настроение, игры, танцы и подарки, предоставленные председателем совета попечителей фонда «Содействие Джавахку» Сосом Саакяном.

«До этого Дед Мороз и Снегурочка посетили реабилитационный центр детей, нуждающихся в особом уходе, где поздравили детей с Новым Годом и Рождеством, вручили им подарки, а дети представили свои произведения и поделки и передали гостям из Лапландии свои любовь и тепло. Праздничное мероприятие продолжилось во дворе ахалкалакской церкви Св. Креста, где детей радовали ведущий-массовик и персонажи мультфильмов. Своими выступлениями праздничное мероприятие украсили танцевальные ансамбли «Зартонк» и «Вачиан». Праздничное мероприятие благословили пастырь Самцхе-Джавахка и Цалки вардапет Бабкен Салбиян и пастырь Ахалкалака и окрестных сел священник Татев Марукян, а вконце Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки, предоставленные председателем совета попечителей фонда «Содействие Джавахку» Сосом Саакяном.

Попечители фонда «Содействие Джавахку» выражают благодарность пастырю Самцхе-Джавахка и Цалки вардапету Бабкену Салбияну за содействие и теплый прием».