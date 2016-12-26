На средства международного гранта в приграничных общинах построят небольшие тепличные хозяйства

В 2016-м году были осуществлены несколько инвестиционных программ, направленных на помощь селу и сельскому туризму, становлению гражданского общества и развитию органов местного самоуправления. Как передает «Арменпресс», об этом во время своей итоговой ежегодной пресс-конференции сказал министр территориального управления и развития Армении Давид Локян, указав в качестве примера на одну из программ, а именно, на программу «Интегрированная поддержка сельскому развитию: укрепление устойчивости сельских общин». В рамках этой программы по международному гранту было выделено 5 млн долларов.

«В 45 приграничных общинах Тавушской области проводятся мелкообъемные программы по развитию сельских общин. При этом, проводится методологическая оценка, на основе которой разрабатываются планы развития этих 45 приграничных общин – с учетом их нужд и интегрированного участия. Есть и другие проекты: например, основаны 90 небольшие тепличные хозяйства, основаны новые сады площадью в 120 гектаров, улучшаются уже имеющиеся сады, создается 30 небольших перерабатывающих цехов. Заланировано основать 3 центра по сбору сельскохозяйственной продукции, будут основаны хозяйства, будут проведены 6 курсов по переподготовке специалистов, 7 обучающих визитов в РФ»,- сказал министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.

В рамках другой программы - «Интегрированное развитие сельского туризма», под которую выделено 3 млн долларов, планируется привлечь местные человеческие ресурсы, создав синергические доходы, что поможет бороться с социальным неравенством и создать соответствующие моральные ценности.

Кроме того, указанные программы и мероприятия помогут в борьбе за стабильное развитие и учет трбований по охране окружающей среды.

Программы по стимулированию территориального сотрудничества Армения-Грузия осуществлены при сотрудничестве Центра общественного развития Ахалцихе (Грузия), мэрии Иджевана (Армения), Дома языка Болниси (Грузия), Общества демократических женщин Марнеули (Грузия), Центра развития общин города (Армения), Агентства гражданского развития CIDA (Грузия), Центра сотрудничества молодежи Дилижана (Армения), ОО «Мехвик», (Армения), Центра развития общин и социальной помощи (Армения). На эти программы выделено 1,5 млн долларов.

Как сказал министр территориального управления и развития Армении Давид Локян, кроме того, имеется самая важная программа – по усилению сейсмической безопасности школ. По его словам, к этой программе будут прикреплены 46 учебных учреждений Армении.