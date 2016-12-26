Пожарные погасили возникший в Мартуни пожар
В 16.00 26-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что на крыше одного из домов по улице Комитаса в Мартуни, Гегаркуник, вспыхнул пожар.
На место выехал боевой наряд. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, пожар был изолирован в 16.15 и потушен в 17.07.
Сгорела крыша на площади примерно в 200 кв м.
09:15, 26.12.2016
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