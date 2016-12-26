Пожарные погасили возникший в Мартуни пожар

В 16.00 26-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что на крыше одного из домов по улице Комитаса в Мартуни, Гегаркуник, вспыхнул пожар.

На место выехал боевой наряд. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, пожар был изолирован в 16.15 и потушен в 17.07.

Сгорела крыша на площади примерно в 200 кв м.