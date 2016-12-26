В тбилисской первопрестольной церкви Св. Геворга впервые за 20 лет совершен обряд рукоположения

В тбилисской первопрестольной церкви Св. Геворга 26-го декабря праздник предтечи Св. Степаноса и первого мученика был отнечен службой, которую отслужил предводитель епархии Вираайоц Армянской Апостольской церкви епископ Вазген Мирзаханян. Об этом «Арменпресс» сообщили в епархии Вираайоц Армянской Апостольской церкви. По сведениям источника, к указанному церковному празднику, по традиции, был впервые за 20 лет совершен обряд рукоположения в дьяконы.

«С благословления католикоса Гарегина Второго, хоругвеносцы церкви Св. Геворга Овсеп Чирахян, Геворг Антонян, хоругвеносецы тбилисской церкви Св.Эчмиадзин Отар Гигаури, писец ахалкалакской церкви Петрос Гаспарян, которые, с благословления католикоса Гарегина Второго, сдали соответствующие экзамены, были рукоположены предводителем епархии Вираайоц Армянской Апостольской церкви епископом Вазгеном Мирзаханяном в чин дьякона. После совершения обряда рукоположения предводитель епархии Вираайоц Армянской Апостольской церкви епископ Вазген Мирзаханян представил совет праздника предтечи Св. Степаноса и первого мученика, который своей животворной кровью укрепил осмовы Христовой церкви. Обращаясь к новорукоположенным, предводитель епархии Вираайоц Армянской Апостольской церкви епископ Вазген Мирзаханян призвал их следовать таинству мученической, чистой и скромной духовной службы Святого, оценив по достоинству высшую миссию, к которой они становятся призваны, став носителями сладкого бермени Христа. Предводитель епархии Вираайоц Армянской Апостольской церкви епископ Вазген Мирзаханян означил осуществление этой миссии с любовью и верой в качестве досыойных слуг Господа.

Предводитель епархии Вираайоц Армянской Апостольской церкви епископ Вазген Мирзаханян дал свое пастырское благословение и отеческий наказ новоиспеченным дьяконам, которые должны своим честным поведением, знаниями и службой восславить имя Армянской Апостольской церкви.

Еще вечером 25-го декабря состоялся особый ритуал предварительного рукоположения, и 4 писца епархии Еираайоц получили чин полудьякона.

В обоих ритуалах и обрядах принимали участие служители епархии Вираайоц Армянской Апостольской церкви из Самцхе-Джавахка и пр.

Добавим, что 26-го декабря в святопрестольной церкви в Св. Эчмиадзине были рукоположены родом тбилисцы, получившие образовании в Семинарии Геворгян Артак Антонян и Егише Арутюнян».