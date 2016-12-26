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Мхитарян забил гол в составе "Манчестер Юнайтед"


В рамках 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" выиграл "Сандерленд" со счетом 3:1. Полузащитник сборной Армении и МЮ Генрих Мхитарян забил гол в ходе игры. Как сообщает Арменпресс, авторами голов  стали Блинд Дали, Златан Ибрагимович и Мхитарян.



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