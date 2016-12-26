Президент Армении принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности

Президент Армении Серж Саргсян в Санкт-Петербурге принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в заседании также приняли участие президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

Главы государств-членов ОДКБ коснулись международных актуальных проблем и вызовов, текущей деятельности и предстоящих планов организации.

Из-за неучастия в сессии президента Беларуси и отсутствия в связи с этим кворума вопрос о назначении генерального секретаря ОДКБ отложен до следующего заседания сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоится в апреле следующего года.