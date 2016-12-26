Премьер-министр Армении пожелал журналистам вернуться на работу после праздника с верой в будущее и оптимизмом

В связи с праздниками Нового года и Святого Рождества премьер-министр Армении Карен Карапетян в зале заседаний правительства пригласил на прием представителей средств массовой информации.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер поздравил представителей СМИ с предстоящими праздниками и пожелал теплоты, мира и любви их семьям.

Надеюсь, у вас будет возможность собраться со своими родственниками, членами семьи и друзьями во время Нового года и обменяться пожеланиями, и все эти пожелания сбудутся.

Я желаю всем вам после праздничных дней Нового года вернуться к повседневной деятельности с оптимизмом и верой в завтрашний день, энергией и позитивной агрессией для выполнения своей миссии. Я не скрываю, что мы ожидаем от вас критики, советов и предложений, но мы хотим, чтобы все это было конструктивным, практичным, материальным и профессиональным», - сказал Карен Карапетян, попросив журналистов избегать личных оскорблений.

Премьер наградил ряд представителей средств массовой информации сувенирными часами правительства Армении и благодарственными грамотами за регулярное освещение деятельности правительства Армении.