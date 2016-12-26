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Ушел из жизни известный армянский дипломат, бывший посол Армении в Бразилии Ашот Егиазарян


Ушел из жизни известный армянский дипломат, бывший посол Армении в Бразилии Ашот Егиазарян. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении. Егиазарян родился 1943 году.

Панихида состоится 27 декабря, с 18:00-21:00, в церкви Святого Саркиса (5-й массив Норка), а похороны – 28 декабря, в 13:00.



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