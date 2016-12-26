Главы стран ЕАЭС одобрили предложение о переговорах по ЗСТ с рядом стран

Президенты Армении, Казахстана, Киргизии и России одобрили предложения о необходимости начала переговоров о создании зоны свободной торговли ЕАЭС с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

"Президенты четырех стран одобрили предложение о том, что нам необходимо запустить переговорные процессы (по созданию зоны свободной торговли – ред.) с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром. Это означает, что уже на платформе Евразийской комиссии начнется интенсивный процесс по подготовке заключения соглашений с этими странами", - сказал Саркисян.

Глава коллегии ЕЭК добавил, что президенты дали поручение о создании рабочих групп, которые будут участвовать в переговорных процессах, а также поручили утвердить ответственных лиц за ведение переговоров.

Он напомнил, что в настоящий момент ведутся переговоры о создании ЗСТ с Сербией, Израилем и, кроме того, отдельный процесс торгово-экономических отношений запущен с Китайской Народной Республикой.

Глава коллегии ЕЭК также рассказал, что президенты стран ЕАЭС в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета обсудили 25 вопросов.