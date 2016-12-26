Валюта подорожала

По данным, опубликованным ЦБ Армении на 26-е декабря, курс доллара вырос на 0,54 драма и составил 482.68 драма. Евро подорожал на 0,03 драма, и курс его составил 504,11 драма.

Как сообщили «Арменпресс» из отдела по информации и связям с общественностью ЦБ Армении, курс рубля составил 7,94 драма, подорожав по сравнению с предыдущим днем на 0.03 драмов. Британский фунт подорожал на 0,46 драма, составив курс в 592,34 драма.

Цены на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 17 тысяч 556,88 драма, серебра - 244,26 драма, платины – 14 тысяч 059,78 драма.