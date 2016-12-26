Время в Ереване: 11:07:36,   26 Декабрь

Отложены несколько авиарейсов Москва-Ереван


Из-за плохих погодных условий в Москве отложены несколько рейсов в Ереван. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аэропорта «Звартноц», 26 декабря отложено 10 рейсов Москва-Ереван.



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