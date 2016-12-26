Лидеры стран ЕАЭС подписали таможенный кодекс

Лидеры стран Евразийского экономического союза подписали Таможенный кодекс союза. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

"Президенты четырёх стран подписали все представленные документы, в том числе и Таможенный кодекс", — заявил Саркисян журналистам, добавив, что документ существенно облегчает все таможенные процедуры внутри стран ЕАЭС.

Саркисян отметил, что Киргизия, которая в ходе церемонии подписания документов не поставила свою подпись под Таможенным кодексом, в итоге его утвердила.