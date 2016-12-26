Президент НКР провел встречу с председателем Контрольной палаты Республики Армения

Президент Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) Бако Саакян 26 декабря принял председателя Контрольной палаты Республики Армения Ишхана Закаряна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия между контрольными палатами Армении и НКР.