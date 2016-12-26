Около 30 членов футбольной команды Уганды погибли в при крушении судна

Не менее 30 человек погибли в Уганде в результате кораблекрушения на озере Альберт, сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в воскресенье, когда во всем мире отмечалось католическое Рождество. Сообщается, что на перевернувшемся судне находилась местная футбольная команда и болельщики,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Озеро было спокойное, но проблема возникла, когда футболисты и болельщики начали отмечать праздник. Они собрались на одном борту судна, и оно перевернулось", — заявил агентству Франс Пресс представитель полиции.