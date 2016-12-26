Видео: «Тойоту» с мотором Ferrari превратили в сани Санта-Клауса

Гонщик и дрифтер Райан Тёрк опубликовал новое рождественское видео. В ролике пилот катает на своем купе Toyota GT86 с двигателем от суперкара Ferrari 458 Italia человека в костюме Санта-Клауса. Видео опубликовано на канале Donut Media на YouTube.

Постройкой Toyota GT86 с мотором Ferrari занималась компания Huddy Motorsport. Проект получил название GT4586,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Впервые на дорогу автомобиль выехал в ноябре 2016 года.