Президент Армении Серж Саргсян принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на заседании в здании Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина принимают участие также главы других государств-членов ЕАЭС - президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. В заседании также принимает участие председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Президент принимающей страны Владимир Путин до начала обсуждения вопросов повестки дня поприветствовал участников в северной столице России, кратко рассказал о работах, проведенных в рамках ЕАЭС по целому ряду направлений, наиболее значимых решений, а также о перспективных программ развития. Президент Российской Федерации выразил надежду на то, что результаты сегодняшнего заседания повысят стимулируют сотрудничество государств-членов в рамках Евразийского экономического союза.

Перед началом заседания главы государств выразили соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением накануне в Сочи самолета Ту-154.

Согласно регламенту, заседание вел глава председательствующей в организации страны, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В рамках повестки дня лидеры стран-членов ЕАЭС обсудят проект Налогового кодекса Союза, а также вопросы основный направлений интеграции в рамках ЕАЭС и общего рынка услуг Союза. На встрече стороны также обсудят вопросы, связанные с развитием сотрудничества ЕАЭС с Ираном, Индией, Египтом и Сингапуром, а также вопросы международной деятельности Союза в 2017.

Серж Саргсян выступил с речью на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.