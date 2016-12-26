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В Иране уничтожили сотни тысяч птиц в рамках борьбы с птичьим гриппом


Власти Ирана уничтожили сотни тысяч птиц из-за вспышки вируса птичьего гриппа H1N8 и H1N5, сообщает в понедельник агентство ИРНА.

За последние несколько дней в северной провинции Казвин было уничтожено 63 тыс. кур, 800 тыс. оплодотворенных яиц и только что вылупившихся цыплят. Истреблению подверглись и дикие птицы, главным образом гуси,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Действие охотничьих лицензий на отстрел птиц приостановлено, жителям страны рекомендовано не покупать дичь на рынках, отмечает агентство.

 

 

 



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