В Армении воздают дань уважения памяти жертв крушения самолета Ту-154 министерства обороны РФ. Как сообщает Арменпресс, около посольства РФ в Армении граждане возложили цветы в память жертв крушения самолета.

Пресс-секретарь посольства РФ Вероника Артенян в беседе с Арменпресс сообщила, что на сайте МИД РФ открыт журнал виртуальных соболезнований, где любой желающий может выразить свои соболезнования родственникам погибших и русскому народу.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154Б-2 упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза). К настоящему моменту обнаружены тела 11 погибших.

26 декабря объявлен в России днем общенационального траура.