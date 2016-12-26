Путин назвал приоритетом ЕврАзЭС создание благоприятной деловой среды

Одним из ключевых приоритетов ЕврАзЭС является создание благоприятной деловой среды.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание Высшего евразийского экономического совета.

"Одним из ключевых приоритетов деятельности ЕврАзЭС становится формирование благоприятной деловой среды для полноценного раскрытия имеющегося у наших стран производственного и технологического потенциала", - сказал он.

Путин отметил, что за прошедшие со дня образования cоюза два года был создан общий емкий рынок, действующий по согласованным правилам, основанным на базе принципов ВТО. За это время также заметно повысились показатели взаимной торговли, подчеркнул президент, устраняются барьеры на пути свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"За время существования союза количество нетарифных ограничений сокращено более чем на 30%. В этом году создан единый рынок лекарственных средств и медицинских изделий, что поможет снизить цены на социально важную фармацевтическую продукцию и усилить контроль за ее качеством и порядком обращения", - сказал президент.







