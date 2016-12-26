ВЦИОМ: россияне назвали войну в Сирии главным мировым событием 2016 года

Треть россиян считает войну в Сирии главным мировым событием 2016 года. Таковы результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ответы, так или иначе связанные с войной в Сирии (операция ВКС в Сирии, освобождение Алеппо и Пальмиры и т.д.), выбрали 33% опрошенных. В 2015 году эта тема также была на первом месте (43%).

На второй строчке рейтинга - президентские выборы в США (31%), на третьей - спортивные события (Олимпиада, допинговые скандалы, дисквалификация паралимпийцев и т.д. - 13%).

Половина респондентов (50%) в канун нового 2017 года испытывает радость и ожидание перемен к лучшему, еще 25% - спокойствие и уверенность. Отрицательные эмоции (грусть, усталость, опустошенность, волнение и разочарование) испытывают 38% россиян,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки - 1600 человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.







