Президент НКР посетил Кашенский горнорудный комплекс

Президент Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) Бако Саакян 26 декабря посетил Кашенский горнорудный комплекс компании «Бейз Металс» и ознакомился с проводимыми там работами.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян провел на месте рабочее совещание с руководящим составом компании, обсудил существующие проблемы и дальнейшие планы.