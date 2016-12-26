Министр обороны Армении выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 МО РФ

Министр обороны Армении Виген Саркисян 26 декабря посетил посольство России в Ереване и выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 министерства обороны Российской Федерации над Черным морем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, В.Саркисян передал телеграмму соболезнования министру обороны РФ Сергею Шойгу.

«С болью получил весть о катастрофе самолета Ту-154 министерства обороны Российской Федерации, потерпевшего крушение над Черным морем. Трудно осознавать, что страшная трагедия унесла десятки жизней - многоопытных членов экипажа, доблестных военнослужащих, талантливых музыкантов прославленного ансамбля имени Александрова, одаренных журналистов.

В связи с этой невосполнимой утратой выражаю глубокие соболезнования Вам, родным и близким погибших, личному составу Вооруженных Сил России, всему братскому народу Российской Федерации», - говорится в послании Саркисяна.