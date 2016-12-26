Агвану Варданяну интересно, с какой командой выступит на политической арене Сейран Оганян

Секретарь парламентской фракции АРФД Агван Варданян прокомментировал решение бывшего министра обороны РА Сейрана Оганяна о возвращении в политику. По сообщению «Арменпресс», 26 декабря во время встречи с журналистами Варданян выразил убежденность, что возвращение Сейрана Оганяна в политику не ново. “Это его выбор: дальнейшие шаги, смена политической группы – это его решение. В плане внутреннего формата интересно, с какой командой он появится на политической арене, лишь после этого многое прояснится”,- отметил он.

На вопрос о том, видит ли он Оганяна в оппозиционном поле, Варданян ответил: “Каждый имеет право самостоятельно определить свой политический путь. Если он выступит в качестве оппозиции, создаст свое объединение, станет сильной оппозицией, я готов лишь приветствовать это”.

Что касается возможности возвращения в политику Гагика Царукяна, то, по словам Варданяна, его возвращения, кажется, ожидают все. “Заявит он о возвращении - хорошо, нет – тоже хорошо”, - заявил депутат.

Он не опроверг распространенные в СМИ сведения о том, что они встречались с Гагиком Царукяном, отметив, что они представляют собой действующую в законодательном органе политическую силу, и они часто проводят встречи с самыми различными силами.