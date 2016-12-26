Водолазы подтвердили обнаружение на дне Черного моря фюзеляжа Ту-154

Водолазы подтвердили, что обнаруженный на дне Черного моря объект является фюзеляжем рухнувшего самолета. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Водолазы обследовали обнаруженный сонаром объект и убедились, что он является корпусом разбившегося самолета. Сейчас прорабатываются варианты его подъема", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что остов воздушного судна найден в 1,7 км от берега на глубине 27 метров. "По предварительным данным, самолет сильно поврежден", - сказал источник.

По его словам, зона поисковой операции локализована, на месте обнаружения самолета выставлен радиобуй.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что сонар одного из кораблей зафиксировал примерно в 1,5 км от берега на дне некую конструкцию, схожую по очертаниям с фюзеляжем самолета, которая глубоко погрузилась в ил.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ТАСС, Артур Лебедев