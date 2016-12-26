В Ереване откроются качественно новые книжные магазины и библиотеки

Для совмещения развлечений и чтения литературы в различных участках Еревана откроются новые книжные магазины и библиотеки. Об этом, по сообщению «Арменпресс» заявил в ходе встречи с журналистами министр культуры РА Армен Амирян.

“Они послужат в качестве мест для отдыха, развлекательных центров, где можно будет приобрести канцелярские принадлежности, всвозможные игрушки и прочие предметы, однако в центре внимания будет книга”, - отметил Амирян.

Министр подчеркнул, что для реализации данной цели они будут сотрудничать с с частными организациями.

Говоря о литературном издательстве, Амирян заявил, что в данной сфере они выступили с совершенно новой инициативой и изменили всю систему содействия литературному издательству и государственного финансирования. Если в прошлом мы помогали современным писателям выплатой издателям 50% стоимости издаваемой книги, то теперь мы планируем покупать изданные книги, и не продавать их на рынке, а раздавать библиотекам, школам и другим действующим в диаспоре структурам”, - подчеркнул министр.