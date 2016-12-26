Агван Варданян приветствует формирование политического альянса накануне выборов

Секретарь парламентской фракции АРФД Агван Варданян приветствует объединение политических партий накануне выборов. По сообщению «Арменпресс», 26 декабря во время встречи с журналистами Варданян подчеркнул, что с одной стороны политические силы и СМИ говорят о том, что политическая система Армении так и не состоялась, а у партий пока не сформировалась, с другой стороны, создаются альянсы.

«В системе парламентского управления силы, которые будут представлены в парламенте, получат возможность роста, развития, а силы, которые не войдут в парламент, уйдут с политической арены, либо объединятся между собой”, - отметил Варданян.

В этом контексте депутат подчеркивает важность консолидации, союзов, укрупнения партий, приветствуя данный процесс.

Варданян прокомментировал и выступление лидера АНК Левона Тер-Петросяна относительно урегулирования Карабахского конфликта. Он подчеркнул, что согласен лишь с последним предложением из выступления первого президента РА о том, что Генрих Мхитарян является гордостью армянского народа.

“Если говорят о взаимных уступках, то предполагают обе стороны. Если одна из сторон не говорит ни о каких уступках, то нам остается решить свою проблему внутренними силами ”, - заключил депутат.