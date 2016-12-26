Процесс выплат пенсий января 2017 года начнется с 4 января
Процесс выплат пенсий января 2017 года начнется с 4 января. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе социального обеспечения Министерства труда и по социальным вопросам РА.
По сообщению службы, выплата пенсий в Ереване начнется с утра, а в областях – во второй половине дня, и продлится до 9 января. В случае возникновения каких-либо проблем граждане могут позвонить по телефону: 095 51 44 04.
09:15, 26.12.2016
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