Процесс выплат пенсий января 2017 года начнется с 4 января. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе социального обеспечения Министерства труда и по социальным вопросам РА.

По сообщению службы, выплата пенсий в Ереване начнется с утра, а в областях – во второй половине дня, и продлится до 9 января. В случае возникновения каких-либо проблем граждане могут позвонить по телефону: 095 51 44 04.