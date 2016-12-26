ФСБ проверяет четыре основные версии крушения Ту-154

Четыре основные версии проверяются по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем. Как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Основными рабочими версиями остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета", - сообщили в ФСБ.

"Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено", - добавили в ЦОС.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, разбившийся над Черным морем, не перевозил грузы военного и двойного назначения, также заявили в ЦОС ФСБ.

Очевидцы падения самолета Ту-154 Минобороны РФ близ Сочи установлены, имеется также запись видеорегистратора, сообщили в ведомстве.

"По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы", - подчеркнули в ФСБ.



ФОТО: Артур Лебедев/ТАСС