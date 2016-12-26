В Алеппо обнаружены массовые захоронения людей со следами пыток

Российские военные обнаружили в освобожденных от боевиков районах Алеппо массовые захоронения, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Результаты только первого обследования районов Алеппо, оставленных так называемой оппозицией, способны многих шокировать.Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову", - заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что в Алеппо также обнаружены склады с боеприпасами и тяжелое вооружение.