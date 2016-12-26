Признание лучшим баскетболистом Армении - прекрасная мотивация для меня: Андре Спайт Мкртчян

Ведущий игрок сборной Армении по баскетболу Андрэ Спайт Мкртчян отметил, что признание лучшим баскетболистом Армении для него является новой мотивацией.

«Это восхитительное чувство – быть признанным лучшим баскетболистом года Армении. Я благодарен за то, что играю в составе сборной Армении. Для меня это хорошая мотивация для усовершенствования в будущем. А что касается будущих соперников отборочного этапа чемпионата мира, то я не беспокоюсь об этом и сконцентрировал все внимание на сборной Армении”, - заявил он в беседе с «Арменпресс».

Подводя итоги уходящего года, Федерация баскетбола Армении провела опрос на предмет определения лучшего баскетболиста года. В результате проведенного опроса лучшим баскетболистом года признан ведущий игрок сборной Армении Андрэ Спайт Мкртчян, который в июле был признан в Молдове лучшим баскетболистом первенства Европы среди малых стран.