СМИ: власти ФРГ зафиксировали в 2016 году трехкратный рост числа беженцев из Турции

Власти ФРГ констатировали, что число запросивших в стране статус беженца граждан Турции утроилось по сравнению с прошлым годом. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на данные федерального правительства.

За весь 2015 год лишь 1,8 тыс. турецких граждан запросили убежища в Германии, а с января по ноябрь этого года - уже 5,2 тыс. Более 4 тыс. (около 80%) из них являются этническими курдами - в последнее время власти Турции активизировали борьбу с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) и задержали лидеров представленной в парламенте прокурдской Партии демократии народов. "Анкара ведет непримиримый бой с курдским населением", - приводит издание слова депутата Бундестага от Левой партии (ЛП) Уллы Йельпке. Именно ЛП инициировала сбор данных о прибывающих турецких беженцах.

Эксперты в Германии связывают резкий рост данного показателя с подавлением путча 15 июля. "Турция - это ни в коем случае не безопасная страна и не то место, где беженцы могут найти убежище", - заявила Йельпке.









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