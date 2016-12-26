Микрохирург призывает оградить детей от контакта с взрывчатыми и пожароопасными предметами

Микрохирург, сотрудник МЦ «Св. Богоматери» Арам Саакян призывает родителей оградить в праздничные дни детей от контакта с взрывчатыми и пожароопасными предметами.

«В этом году в апреле у нас были тяжелые дни, которые оставили незаживающие раны. К несчастью, мы потеряли наших юношей-защитников Родины, многие остались инвалидами. К сожалению, с тяжелыми ранениями мы сталкиваемся и в мирной жизни, особенно, среди детей и молодежи»,- в беседе с «Арменпресс» сказал микрохирург Арам Саакян.

Каждый год наблюдается до 10-15 несчастных случаев, возникших вследствие нарушения правил обращения с взрывчатыми и пожароопасными предметами.

«Всплеск таких травм приходится на праздничные дни, причем, иногда травмы имеют необратимые последствия. Призываю родителей оградить детей от контакта с взрывчатыми и пожароопасными предметами – этими «игрушками», ставшими наказанием для нас, и избегать несчастных случаев в праздничные дни»,- сказал микрохирург Арам Саакян.

Он рассказал случай из своей практики: 18-гго декабря к ним доставили 14-летнего подростка из Аштарака с открытым переломом левой кисти, ампутацией пальцев и повреждением нервных стволов. «К счастью, удалось восстановить 2 пальца»,- сказал микрохирург Арам Саакян.

Поздравив всех с Новым годом и Рождеством, Арам Саакян пожелал здоровья в будущем году.

Перед праздниками полиция каждый год распространяет предупреждения о правилах обращения с взрывчатыми и пожароопасными предметами.

По ст. 180 АК Армении, применение фейерверков с 23.00 до 7.00 наказуемо административным штрафом в размере 100.000 драмов, исключение – новогодняя ночь, когда фейерверки разрешены до 01.00 первого января.